TRT’nin eski 21 çalışanına ‘FETÖ’den dava: ‘400 muhabirden her ay himmet toplandı’

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TRT’nin eski çalışanı 21 kişi hakkında ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA’nın haberine göre Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddinamede sanıklar hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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İddianamede, sanıkların hepsinin ‘ByLock’ kullandıkları, birçoğunun Bank Asya’da hesaplarının bulunduğu, bazılarınınsa ‘FETÖ’nün lider kadrosu’yla görüştükleri belirtili.

‘Gülen çağrı yaptı, para yatırdılar’

Sanıkların kurumda yakın dönemlerde çalışmaya başladıkları, beyanlardan, kurum içi örgütsel dayanışma gösterdikleri, örgütsel faaliyette bulundukları savunulan iddianamede, bazılarının Fethullah Gülen’in 2014’teki çağrısının ardından Bank Asya’daki para miktarlarını artırdığı anlatıldı.

İddianamede, bazı sanıkların da himmet, bağış, yardım niteliğinde şüpheli para transferlerini gerçekleştirdikleri belirtilerek sanıkların bu suretle örgüte bağlılık ve örgütsel dayanışma gösterdikleri ifade edildi.

‘400 muhabirden himmet’

İddianamede, polis araştırmasında ‘FETÖ’nün TRT’ye sızdığı, kurumdaki 400 muhabirden her ay düzenli ‘himmet’ toplandığı ifade edilerek, TRT’deki 897 çalışanın ‘FETÖ’yle 1250 farklı bağlantısının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Sanıklar, TRT’den ihraç edilmişti.