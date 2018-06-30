TRT’den ‘Terminatör’e sansür: Giyinen kadının gölgesi buzlandı

Dün akşam TRT 1’de yayınlanan ‘Terminatör: Genesis’ filminde kadın karakterin gölgesi buzlandı.
Filmdeki kadın karakter Sarah Connor’ın giyinirken vücudunun duvara düşen gölgesinin gösterildiği sahnede gölge buzlandı.
Görüntünün buzlanmamış hali…
Yaramazlara biraz batar!
Dün akşam TRT 1’de yayınlanan ‘Terminatör: Genesis’ filminde kadın karakterin gölgesi buzlandı.
Filmdeki kadın karakter Sarah Connor’ın giyinirken vücudunun duvara düşen gölgesinin gösterildiği sahnede gölge buzlandı.
Görüntünün buzlanmamış hali…
Hollanda’da koalisyon ortağı Hristiyan Birliği’nin lideri Gert-Jan Segers, ‘Afrin harekatıyla sınırın aşıldığını’ savunarak ‘olası bir saldırıda durumunda ülkesinin Türkiye’ye destek vermemesini’ istedi. Segers, Avrupa Birliği’ni de Türkiye’yle tam üyelik müzakerelerini durdurmaya çağırdı.
Amerikalı Türkiye uzmanı Lisel Hintz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çatışmacı kişiliğine dikkat çekip, “Ona göre herhangi türden bir siyasi tehdit oluşturan, hatta politikalarını eleştiren herkes şeytan gibi gösterilmeli ve hasmane bir muameleye tabi tutulmalı. Dolayısıyla bundan sonraki davranışlarında çok büyük bir değişiklik olmasını beklemiyorum” dedi. Hintz’e göre Türikeye-ABD ilişkilerinden husumet de sürecek.
Liselere geçişte sınavla öğrenci alacak okullar listesine 22 anadolu imam hatip lisesi (AİHL) daha eklendi. Böylece listedeki AİHL sayısı 297’den 319 çıktı.
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, MHP’nin güneydoğudaki oy artışının ‘masa başı operasyon’ olduğunu belirtirken, “Bu planlı seçmen kaydırmasının sonucu” dedi.
İstanbul’da düzenlenmek istenen ‘Onur Yürüyüşü’, son üç yıldır olduğu gibi valilik tarafından yine yasaklandı.