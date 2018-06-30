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Yaramazlara biraz batar!

TRT’den ‘Terminatör’e sansür: Giyinen kadının gölgesi buzlandı

 

Dün akşam TRT 1’de yayınlanan ‘Terminatör: Genesis’ filminde kadın karakterin gölgesi buzlandı.

Filmdeki kadın karakter Sarah Connor’ın giyinirken vücudunun duvara düşen gölgesinin gösterildiği sahnede gölge buzlandı.

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Görüntünün buzlanmamış hali…


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