TRT’den ‘Sıfır Atık’ belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı

TRT, kanalda yayınlanan bir belgeselin ardından yöneltilen eleştirilere yanıt vererek programın çarpıtıldığını belirtti.

CHP İstanbul Gençlik Kolları’nın Twitter hesabında paylaşılan bir belgeselde sunucu, çöpten çıkan bir yumurtanın tazeliğinin nasıl kontrol edileceğini gösteriyor.

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Devletin kanalından, halka büyük hizmet!



"ÇÖPTEN NASIL YEMEK BULUNUR?" pic.twitter.com/OEmN1FR9Wq — CHP İstanbul Gençlik Kolları (@chpgencistanbul) February 7, 2021

Belgeselin bir bölümünün sosyal medyada paylaşılması sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları TRT’ye tepki gösterdi.

TRT’nin eleştiriler sonrası yayınladığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıfır atıkla ilgili birçok proje yapıldığı, TRT Belgesel kanalındaki ‘Sıfır Atık’ programında da israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılmasının hedeflendiği dile getirildi.

Sıfır Atık belgeselimizin gıda atıklarını ve israfı engellemeyi hedefleyen bölümünün "tamamını" izlemeye ve paylaşmaya ne dersiniz?

https://t.co/ldgA4yjF09 @trtizle — TRT Belgesel (@TRTBelgesel) February 7, 2021

Açıklamada, ‘videonun bir kısmının kesilerek art niyetle yorum yapıldığı’ belirtilerek, ilgili bölümde atık aşamasına geldiği sanılan gıdaların aslında nasıl değerlendirilebileceği ve israfı önlemenin yöntemlerinin anlatıldığı dile getirildi.