TRT’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İddia gerçeği yansıtmıyor

TRT, 169 kişinin sürüldüğünü dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Yazılı açıklamada, iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili personelin hak kaybına uğramadığı belirtildi.

Fotoğraf: Change.org

Açıklamanın tam metni şöyle: “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun TRT Haber’de canlı yayınlanan partisinin grup toplantısında ifade ettiği iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili personel hak kaybına uğramamış, iddia edildiği gibi işlerinden edilmemiş ve sürülmemişlerdir.

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Kamu kurumlarında çalışanların, Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmesi uygulaması olan İFP, TRT’de 2018 yılı Temmuzu’unda çıkan emeklilik teşvikinden faydalanmayan çalışanlar arasından belirlenmiştir.

Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda İFP olarak belirlenen 169 kişi (26’sı kendi isteğiyle), atanacakları kurumlarda TRT’de iken aldıkları maaş, ek gösterge, varsa ikramiye, zam ve tazminat haklarını aynı şekilde almaya devam edeceklerdir.

Çıkış noktası kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı olan bu uygulamada, çalışanlar hiçbir hak kaybı olmaksızın sadece yer değiştirmiş olmaktadır.

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Devlet Personel Başkanlığı, İFP uygulamasına alınan kişileri, iddiaların aksine kişisel yetenekleri ve diğer devlet kurumlarının ihtiyaçlarını gözeterek görevlendirmektedir.

Engelli, gazi, şehit-gazi yakını ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği TRT’de çalışan kişiler (kendi isteği ile olanlar hariç) İFP olarak değerlendirilmedi.“