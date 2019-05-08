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Yaramazlara biraz batar!

TRT’den ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımı yapan şarkıcı Sibel Tüzün’e iptal

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararı sonrası İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren şarkıcı Sibel Tüzün’ün programı TRT tarafından iptal edildi.

Fotoğraf: sibeltuzun.com

İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.

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Benzer şekilde paylaşım yapan şarkıcı Sibel Tüzün, 14 Mayıs’ta TRT FM’de konuk olacağı programın davetinin, İmamoğlu paylaşımları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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AKP’ye yakın kaynak: Çok umutlu değilim

AKP’li kaynaklar, 25 yıl sonra kaybedilen İstanbul seçimlerinin, halkın ekonomiye dönük kaygılarının arttığı koşullarda gerçekleştiğine dikkat çekerek koşulların değişmediğini ve 23 Haziran’da yapılacak seçimin zaferle sonuçlanacağının garanti olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. AKP’ye yakın bir kaynak ise “Bir ay önceye göre daha iyi durumda değiliz. Dürüst olmak gerekirse çok da umutlu değilim” diye konuştu.

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23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na sanatçıların ardından işinsanlarından da destek gelmeye başladı. Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı, Instagram hesabından #HerşeyÇokGüzelOlacak diye yazdı.

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