TRT’den ‘Her şey çok güzel olacak’ paylaşımı yapan şarkıcı Sibel Tüzün’e iptal

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararı sonrası İstanbul belediye başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren şarkıcı Sibel Tüzün’ün programı TRT tarafından iptal edildi.
İmamoğlu’nun YSK’nın seçimi iptal etme kararının ardından yaptığı konuşmada sanatçılar dahil herkesi ‘konuşma’ya çağırması üzerine birçok ünlü Twitter’da #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşım yapmıştı.
Benzer şekilde paylaşım yapan şarkıcı Sibel Tüzün, 14 Mayıs’ta TRT FM’de konuk olacağı programın davetinin, İmamoğlu paylaşımları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.