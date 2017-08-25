TRT’den ‘cevap yok’: Bir buçuk yılda harcanan 1 katrilyon lira ‘ticari sır’mış 

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Kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü devlet televizyonu TRT, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın son bir buçuk yılda hangi dış yapım şirketine ne kadar ödendiğine dair sorusunu “Ticari sır” diyerek cevapsız bıraktı.

Bir buçuk yılda 1 katrilyon

TRT’nin son bir buçuk yılda dış yapımlara toplam 1 katrilyon lira ödediğini öne süren CHP’li vekil, açıkladığı rakamların TRT’nin resmi belgelerine dayandığını savundu.

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Yarkadaş şunları söyledi: “Bilgi Edinme Kanunu yoluyla öğrendiğimize göre, TRT 2016’da 350, 2017’nin ilk altı ayında ise 143 programı dışarıya yaptırmış. Ve bu programlara bir katrilyon ödemiş! Peki; on bin personeli olan bir kurum, nasıl olur da böyle bir bütçe kullanır? O kurumda çalışan yedi bin kadrolu, üç bin sözleşmeli personel ne iş yapar?”

‘Ticari sır gerekçesinin arkasına sığınıyorlar’

TRT’yi her gün ortalama iki milyon lirayı ‘dış yapım adı altında yandaş şirketlere dağıtmak’la suçlayan Yarkadaş, şöyle devam etti: “TRT, iktidarın hem borazanı hem de çiftliği haline gelmiş. Nuriye ve Semih’in açlık grevini itibarsızlaştırmaya çalışan ve yalan haber yapan TRT, her gün iki milyon lirayı çöpe atıyor. Resmî kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, son bir buçuk yılda, dış yapımlara bir katrilyon ödemişler. Ancak bu parayı kime ve neden ödediklerini açıklayamıyor, ticari sır gerekçesinin arkasına sığınıyorlar.”

‘Sonuç alamazsak yargıya gideceğiz’

Kurumun “Yapılan işlere ne kadar ödendiğini açıklarsak, ticari avantajımızı kaybederiz” diyerek hangi yapım şirketine ne kadar ödendiğine dair sorusunu cevapsız bıraktığını aktaran CHP’li vekil, bunun üzerine Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvurduğunu açıkladı.

Yarkadaş “Umarım kurul kime ne kadar ödendiğini açıklar. Buradan da bir sonuç alamazsak yargıya gideceğiz. Vatandaş olarak vergilerimizin nereye harcandığını öğrenemediğimizi belirterek dava açacağız” dedi.