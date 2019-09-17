TRT’den açıklama: Toplu alım yapmadık, personelin statüsünü değiştirdik

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ‘istihdam fazlası’ gerekçesiyle 223 çalışanını emekliye ayırıp yerlerine son 14 ayda 1422 yeni personel aldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı: “Çalışanların statüsünü değiştirdik, toplu işe alım söz konusu değil.”

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberinde 9 Temmuz 2018’de TRT Yasası’nda kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yapılan değişiklikle ‘istihdam fazlası personel’ (İFP) gerekçesiyle emekliliği hak eden 2 bin 100 çalışandan 1774’ü teşvik ikramiyesiyle emekli edilirken, 143 çalışanın da ‘isteği dışında ve habersizce’ başka yerlere gönderildiği ileri sürülmüştü.

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Habere göre TRT’nin 80 çalışanı da kurumda böyle bir uygulama olmamasına rağmen, ‘gönüllü İFP’ yapıp kendilerine ‘ayrıcalıklı statü’ tanıyarak başka yerlere atamak suretiyle kadrodan çıkartılmış; buna karşılık son 14 ayda göreve başlayan 1422 çalışandan 28’i ‘kadro karşılığı sözleşmeli personel’ olarak istihdam edilmiş, biri ‘daire başkanı’, dokuzu ‘müdür’, ikisi ‘genel müdür müşaviri’, biri ‘genel müdür yardımcısı’ ve biri de ‘TRT müdür yardımcısı’ olarak görevlendirilmiş; kalan 1394 çalışan da ‘özel hukuka tabi personel’ statüsünde taşeron şirket vasıtasıyla TRT kadrosuna dahil edilmiş, daha sonra taşeron şirket aradan çıkarılmıştı.

‘Rakamlar yeni personelle değil, halihazırda çalışan kişilerle ilgili’

TRT’den yapılan yazılı açıklamada işe alım iddiasının ‘tamamen gerçekdışı ve yalan’ olduğu öne sürüldü.

TRT’ye ‘toplu personel alımı’ yapılmadığının savunulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“TRT ile ilgili tamamen söylenti ve çarpıtmalardan oluşan ‘TRT’ye 1422 yeni eleman alındı’ haberleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Bu yönde yapılan haberler tamamen gerçek dışı ve yalandır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na toplu personel alımı yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Firmalar üzerinden taşeron statüsünde çok uzun yıllardır zaten TRT’ye hizmet etmekte olan personelimizin statüsü değiştirilerek Özel Hukuka Tabi Personele dönüştürülmüştür. Haberlerde sanki yeni işe alınmış gibi verilen personel rakamlarını, halihazırda TRT’de çalışmakta olan bu arkadaşlarımız oluşturmaktadır. Tekrar belirtmek isteriz ki, İstihdam Fazlası Personel Uygulaması sonrasında iddia edildiği gibi TRT’ye toplu yeni personel alımı kesinlikle yapılmamıştır.”