TRT’deki tasfiye Meclis’te: Radyonun tek spikerine ‘istihdam fazlası’ denmiş

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen TRT’deki işten çıkmaları Meclis gündemine taşıdı.

Antmen, 15 Temmuz sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle TRT’de ‘değişim ofisi’ adı altında ikna odaları kurulduğuna, personelden bir kısmının ‘Ya emekli ol ya da diğer kurumlara gideceksin’ diye tehdit edildiğine ilişkin iddiayı hatırlattı.

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CHP’li vekiliin aktardığına göre 1786 personel bu yolla emekli edildi. ‘Sürgün’ edilen 169 personele istihdam fazlası denirken bunlardan biri Mersin Çukurova Radyosu’nun kadrolu tek spikeriydi.

Vergilerle çalışan TRT ‘ticari sır’ diyerek hesaplarını da paylaşmamıştı

Antmen, TRT’nin özerk ve tarafsız bir kamu hizmeti yayıncısı olması gerektiğini belirttiği önergesinde şu ifadelere yer verdi: “TRT kamu hizmeti anlayışıyla hizmet sunması gereken bir yayın kurumu olmaktan çıkmıştır. TRT halkın vergileriyle çalışan bir kurum olmasına rağmen harcamalarına ilişkin sorulara yasadışı bir şekilde ‘ticari sır’ demiş ve parasını aldığı halka hesap vermemiştir.”

Antmen’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

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– TRT’de şu anda kaç kişi çalışmaktadır? Çalışan kişilerin statüleri nedir? Bu kişilerin kaçı yurt içinde kaçı yurt dışında istihdam edilmektedir? Kaçı maaşını Türk Lirası kaçı döviz olarak almaktadır?

-TRT’de çalışan personelin kaçı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir?

–20 Temmuz 2016 tarihinden, önergenin yanıtlandığı tarih aralığında diğer kamu kurumlarından TRT Kurumu’na kaç personel nakil yolu ile geçiş yapmıştır? Yine aynı tarihler arasında kaç TRT personeli başka kurumlara gönderilmiştir, gitmiştir ?

– 20 Temmuz 2016 tarihinden, önergenin yanıtlandığı tarihe kadar TRT’de kaç kişi emekli edilmiştir? Bunlardan kaçı kendi isteğiyle kaçı “ikna odaları” sonrası emekli olmuştur? Yine aynı tarihler arasında kaç kişi ihraç edilmiştir? Bunların gerekçeleri nelerdir? Şu anda kaç personel hakkında soruşturma yürütülmektedir?

– Son 5 yılda TRT kaç personel alımı yapmıştır? Bu personeller ne şekillerde Kurum’a alınmıştır? Son 5 yılda TRT’den kaç kişi ‘istihdam fazlası’ denilerek emekli edilmiş ya da başka kuruma gönderilmiştir?