TRT’deki aday propagandaları: AKP’ye ilaveten 20 dakika süre

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propagandaların gün ve yayın saatlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hakkında kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bugünkü sayıda yayımlanan karara göre, radyo ve televizyonda propaganda yapacak cumhurbaşkanı adayları Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu’na, propaganda sürecinin ilk günü 10 ve son günü 10 dakikayı geçmeyecek şekilde, kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma hakkı tanınacak.

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HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a ise televizyonda konuşma hakkı tanınmadı.

Adaylar, propaganda sürelerinin yarısını aşmamak üzere propagandalarını görüntülü olarak da verebilecek. Adaylar propaganda haklarını TRT’nin birden fazla kanalına dağıtabilecek.

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Özel radyo ve televizyonlarda adayların propaganda konuşmaları TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılacak. Bu yayınlardan ulusal nitelikte olanlar YSK tarafından, yerel kanal ve radyolar ise il seçim kurulları tarafından denetlenecek.

AKP’ye ilaveten 20 dakika

Adayların propagandaları ‘görüntülü’ ve ‘görüntüsüz’ olarak ikiye ayrılırken, ‘görüntüsüz propaganda’, adayın konuşması, ‘görüntülü propaganda’ ise cumhurbaşkanı adaylarının yaptıkları, yapacakları icraatı görüntüye yer vermek şeklinde anlatmaları olarak tarif edildi. Cumhurbaşkanı adayları ilk gün veya son gün ‘görüntülü propaganda’ yapabilecek.

Buna göre, seçime katılan siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere programlarını ve yapacakları işi anlatan iki konuşma, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10’ar dakikalık propaganda, iktidar partisine ilaveten 20 dakika propaganda, ana muhalefet partisine ise ilaveten 10 dakikalık propaganda hakkı verilecek.

Propaganda için başvuran cumhurbaşkanı adaylarının yayın sıraları, adayların birer temsilcisi ve TRT temsilcisinin önünde Yüksek Seçim Kurulu’nca yapılacak kurayla saptanacak.

17-23 Haziran ve 4-7 Temmuz arası

Adayların propagandalarını 17 Haziran Pazar günü ile 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00 arasında yapacakları bildirilirken, seçimin ikinci tura kalması halinde ise propagandaların 4 Temmuz Çarşamba günü ile 7 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’e kadar yapılacağı ifade edildi.