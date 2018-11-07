TRT’de halk türküsü: Yarim giymiş beyaz azya Cuma’ya gidemedi, ‘millet bahçesi’nden geldi

TRT Müzik kanalında önceki gün yayınlanan ‘Harman Yeri’ programında Kerkük yöresine ait ‘Beyaz Gül Kırmızı Gül’ isimli türkünün sözleri değiştirilerek söylendi.

Birgün’ün haberine göre türküyü yorumlayan Ahmet Tuzlu isimli ses sanatçısı şarkıda geçen ‘cuma namazı’ ifadesi yerine ‘millet bahçesi’ni kullandı.

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İl ve ilçelere ‘millet bahçeleri’ kurmak , AKP’nin yerel seçim vaatleri arasında yer almıştı.

Şarkının orijinal sözlerinde, “Beyaz gül kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz azya, Cuma namazından gelir” ifadeleri yer alırken TRT Müzik kanalında yayınlanan programda, “Beyaz gül kırmızı gül, güller arasından gelir. Yarim giymiş beyaz azya, millet bahçesinden gelir” diye yorumlandı.

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24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘millet bahçesi’ni “Al çocuğunu git, yat, yuvarlan. İngilizin Hyde Park’ı varsa bizim de millet bahçemiz var” diye tanıtmıştı.