TRT’de darbe bildirisi okutan eski yarbaya ağırlaştırılmış müebbet

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Bilgiç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştiren Çin’in Türkiye büyükelçiliğini eleştirirken hükümete de, “Bu kadar mı acizsiniz?” diye çıkıştı.