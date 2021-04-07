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Yaramazlara biraz batar!

TRT’de darbe bildirisi okutan eski yarbaya ağırlaştırılmış müebbet

15 Temmuz’daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Muhafız Alayı’ndan Genelkurmay Karargahı’na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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TRT’de bildiri okutan eski yarbay Ümit Gençer’e ‘anayasal düzeni ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği’nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

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