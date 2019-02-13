TRT marifetiyle: Demirtaş’ın seçim konuşması YouTube’dan kaldırıldı

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın 24 Haziran öncesindeki propaganda konuşması TRT’nin başvurusu sonrası HDP’nin YouTube hesabından silindi.
Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş’ın konuşması için cezaevindeki doktor odasında çekim yapılmıştı.
HDP de TRT’de yayınlanmasının ardından videoyu alarak Youtube hesabına koymuştu.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre TRT, YouTube’a başvurarak videonun telif hakkının kendisinde olduğunu bildirdi.
Başvuru sonrası YouTube kuralları gereği video HDP’nin hesabından silindi.
TRT’de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuşma yapmıştı.
Perinçek ve Karamollaoğlu’nun TRT konuşması ise partilerinin YouTube hesabında yer alıyor. TRT’nin bunların da kaldırılması talebiyle bir başvuru yapıp yapmadığı bilinmiyor.
TRT, 24 Haziran 2018’deki genel seçim öncesi iktidar partisine uzun süreler ayırırken muhalefetin temsilcilerine aynı süreyi ayırmamıştı.