TRT yönetimine atanan cumhurbaşkanı danışmanından seçim mesajı: Ateş edeceğiz

TRT yönetim kurulu üyeliğine dün atanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, seçim sabahı Twitter’dan, “Bugün vatan için ateş edeceğiz” diye mesaj paylaştı.

24’üncü dönem AKP Konya milletvekili de olan Mustafa Akış mesajında 15 Temmuz 2016 gecesi darbecilere engel olmak isterken öldürülen astsubay Ömer Halisdemir’in fotoğrafını koyarak şu mesajı paylaştı: “Belki şehit olamayacağız, hele senin gibi namlı bir şehit hiç olamayacağız. Ama bugün biz de senin gibi vatan için ateş edeceğiz. Haydi Bismillah…”