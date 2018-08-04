TRT yöneticisi, Eurovision birincisi Conchita Wurst’i hedefe koydu!

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Eurovision yarışmasına şimdilik katılmayacaklarını söylerken “Aynı anda hem erkeğim hem kadınım” diyen birini çocuklara seyrettiremeyeceğini ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesi’nde düzenlenen Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’nde konuşan Eren, şu anda Eurovision’a katılmayı düşünmediklerini kaydetti.

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Eren, katılmama gerekçelerinden biri olarak oylama sistemine olan itirazlarını gösterdi.

TRT yöneticisi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, ‘Aynı anda hem erkeğim hem kadınım’ diyen birini saat 21.00’de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliği’ne Eurovision’la ilgili olarak ‘Siz saptınız değerlerinizden’ dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision’a gireriz.”

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Eren’in kast ettiği yarışmacı, 2014’teki yarışmada ‘Rise Like a Phoenix’ adlı şarkısıyla birinci olan Avusturyalı Conchita Wurst. Wurst, dış görünüşü nedeniyle o dönemde hedefe konmuştu.

Türkiye’nin Eurovision macerası

Türkiye, yarışmaya ilk olarak 1975’te Semiha Yankı’nın ‘Seninle bir dakika’ şarkısıyla katıldı. Birincilik ise 2003’te Sertab Erener’in ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla geldi. Türkiye yarışmaya son kez 2012’de Can Bonomo’yla katıldı.