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Yaramazlara biraz batar!

TRT, yaptığı açıklamayla İnce’nin haklılığını kanıtlamış

CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, “TRT, tarafsız olduğunu anlatmaya çabaladığı açıklamasında, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış” dedi.

Fotoğraf: DHA

İnce Twitter’dan yaptığı açıklamada “TRT’nin Milletin huzurunda kimi nasıl eleştireceğimi TRT’nin hadsiz yöneticilerinden mi öğreneceğim” diye konuştu.

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CHP, İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğini 4 Mayıs günü açıklamıştı. İnce adaylık açıklamasından sonraki Yalova mitingini ‘görmeyen’ TRT’ye, “Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur” diye seslenmişti.

Son olarak, CHP’nin yaptığı çalışmada, İnce’nin adaylığının netleştiği dönemden 25 Mayıs’a kadar TRT Haber’de AKP ile MHP’ye 31 saat 24 dakika 59 saniye, CHP’ye ise 3 saat 38 dakika 26 saniye yer verildiği, bu tarihlerde İYİ Parti’ye 9 dakika 30 saniye ayrıldı. Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermediği öne sürülmüştü.

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Bu durumu mitinglerde sıklıkla dile getiren İnce, TRT yayınlarındaki dengesizliğin cumhurbaşkanı adayları arasında da görüldüğünü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yayınlarda kendisine kıyasla çok daha fazla yer aldığını kaydetmişti.

TRT ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir haftada İnce’yi 125 dakika canlı olarak ekrana getirdiklerini bildirmiş, kanal, Erdoğan’ın adaylığının da ‘farklı bir kimlik’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Kanala yapılan suçlamaların tehdit boyutuna vardığını belirten kurum yönetimi “Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız” yorumunu yapmıştı.

TRT, İnce’nin kanalın izlenmediği iddiasını yalanlarken, ‘yanlış bilgiler ve tehditkar açıklamalar’ın, ‘Türkiye’yi yönetmeye aday olduğunu açıklayan’ siyasetçinin vaatleriyle örtüşmediğini ifade etmişti.

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