TRT ve Digiturk’ü işgal davasında 58 sanığa ömür boyu hapis, 35 beraat

Darbe girişimi sırasında TRT ve Digiturk binalarının işgaline ilişkin davada 23 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

AA’nın haberine göre davada 57’si tutuklu 93 sanık yargılanıyordu.

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Darbe girişimi gecesi Vodafone Park ve Ümraniye’deki Casper Plaza pistine helikopter indirilerek askerler Ulus’taki TRT yerleşkesi ve Digiturk binasına işgal için yönlendirilmişti.

İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 18’inci duruşması bugün Bakırköy Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda yapıldı.

Duruşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı’nın avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme 23 sanığa ‘anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis verdi.

Bazı sanıklara ‘yayın organlarının yayınlarını engellemek’, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘öldürmeye teşebbüs’ gibi suçlardan üç yılla 16 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi, 35 sanık ise beraat etti.