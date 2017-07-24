Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

TRT ve A Haber, Cumhuriyet davasında ‘basın özgürlüğü’yle karşılaştı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava sürerken, hükümete yakınlığıyla bilinen televizyon kanalları ‘basın özgürlüğü’yle karşılaştı.

Fotoğraf: @erturkerkek

Sabah saat 09.00’da Çağlayan Adliyesi önünde toplanan gazeteciler, meslek örgütleri, milletvekili ve yurttaşlar davanın aylar sonra görülmeye başlayan ilk duruşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Reklam

Televizyon kanalları da adliye önünde davayla ilgili yayın yapıyor.

Bu kanallar arasında kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olmasına rağmen iktidarın yayın organı gibi davranan TRT ile hükümete yakınlığı ve provokatif haberleriyle bilinen A Haber de bulunuyor.

TRT’nin yayını esnasında Cumhuriyet gazetesine destek amacıyla adliye önünde bulunan üç kişi, ellerinde gazeteci Ahmet Şık ve diğer çalışanların resimleriyle ‘#CumhuriyetSusmaz’ yazılı dövizle muhabirin yanında durdu.

A Haber’in yayını sırasında da muhabirin yanında kamera karşısına geçen üç kişi, gülümseyerek habere ‘katkı koydu.’

Gazetecilik suç değildir: Cumhuriyet davasından manzaralar

Cumhuriyet davası | Akın Atalay: ‘FETÖ’ üyeliğinden yargılanan savcı baskı altında

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...