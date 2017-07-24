TRT ve A Haber, Cumhuriyet davasında ‘basın özgürlüğü’yle karşılaştı

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Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticilerinin yargılandığı dava sürerken, hükümete yakınlığıyla bilinen televizyon kanalları ‘basın özgürlüğü’yle karşılaştı.

Sabah saat 09.00’da Çağlayan Adliyesi önünde toplanan gazeteciler, meslek örgütleri, milletvekili ve yurttaşlar davanın aylar sonra görülmeye başlayan ilk duruşmasına yoğun ilgi gösterdi.

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Televizyon kanalları da adliye önünde davayla ilgili yayın yapıyor.

Bu kanallar arasında kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü olmasına rağmen iktidarın yayın organı gibi davranan TRT ile hükümete yakınlığı ve provokatif haberleriyle bilinen A Haber de bulunuyor.

TRT’nin yayını esnasında Cumhuriyet gazetesine destek amacıyla adliye önünde bulunan üç kişi, ellerinde gazeteci Ahmet Şık ve diğer çalışanların resimleriyle ‘#CumhuriyetSusmaz’ yazılı dövizle muhabirin yanında durdu.

TRT Çağlayan Adliyesi’nden canlı yayın yapıyor ve ne oluyor 😉#GazetecilereÖzgürlük pic.twitter.com/0L1vuVE3oU — Ertürk Erkek (@erturkerkek) 24 July 2017

A Haber’in yayını sırasında da muhabirin yanında kamera karşısına geçen üç kişi, gülümseyerek habere ‘katkı koydu.’