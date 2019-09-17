TRT ‘istihdam fazlası’ diye 223 personeli işten çıkarıp 1422 personel almış

İstihdam fazlası çalışanları olduğu gerekçesiyle 9 Temmuz 2018’de 223 çalışanı emekliye ayıran ya da başka yerlere gönderen Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) son 14 ayda 1422 yeni personel almış.

Fotoğraf: mapio.net

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre 9 Temmuz 2018’de TRT Yasası’nda kanun hükmünde kararnameyle (KHK) yapılan değişiklikle TRT’ye ‘istihdam dışı personel belirleme ve Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) bildirme’ yetkisi verilmişti.

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Değişiklik kapsamında ‘istihdam fazlası personel’ (İFP) olduğu gerekçesiyle emekliliği hak eden 2 bin 100 çalışandan 1774’ü teşvik ikramiyesiyle emekli edilirken, 143 çalışan da ‘isteği dışında ve habersizce’ başka yerlere gönderilmişti.

TRT kendisine verilen yetkiyle 80 çalışanı da kurumda böyle bir uygulama olmamasına rağmen, ‘gönüllü İFP’ yapıp ‘ayrıcalıklı statü’ tanıyarak başka yerlere atamak suretiyle TRT kadrosundan çıkarmıştı.

TRT’nin hazırladığı dört ayrı İFP listesi, DPB’ye gönderilmiş, DPB ise 42 gün boyunca ‘gönüllü İFP’ statüsündeki çalışanları atayacak kurum bulamamıştı. Bunun üzerine atamalar TRT’nin isteği doğrultusunda ‘acilen’ çıkarılan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmıştı.

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1394 kişi taşeron şirketlerden geldi; 28 kişi ‘yönetici’ pozisyonlarına atandı

TRT’de toplamda 143’ü isteği dışında, 80’i de ‘kendi isteğiyle’ olmak üzere toplamda 223 çalışan İFP olarak kadro dışı bırakılırken, son 14 ayda toplamda 1422 yeni personel alındı.

Göreve başlayan 1422 çalışandan 28’i ‘kadro karşılığı sözleşmeli personel’ olarak istihdam edildi. Bu statüdeki personelin çoğu ‘yönetici’ pozisyonuna atandı. 28 personelden biri ‘daire başkanı’, dokuzu ‘müdür’, ikisi ‘genel müdür müşaviri’, biri ‘genel müdür yardımcısı’ ve biri de ‘TRT müdür yardımcısı’ oldu.

Kalan 1394 çalışan ise ‘özel hukuka tabi personel’ statüsünde kadroya dahil edildi. Bu statüdeki çalışanların taşeron şirket vasıtasıyla TRT’de çalıştı, fakat daha sonra alınan kararla taşeron şirket aradan çıkarıldı.