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Yaramazlara biraz batar!

TRT duyurdu: Savcı, 10 emekli amiral hakkında ek gözaltı süresi istedi

‘Montrö bildirisi’ne imza attığı için gözaltına alınanan emekli amiraller hakkında gözaltı süresinin dört gün uzatılması istendi.

Haberi TRT Haber duyurdu.

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104 emekli amiral 3 Nisan’da geceyarısı Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevesi’ne yorulmuşre’sen soruşturma başlatılmıştı.

5 Nisan’da imzacı emekli amirallerden 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.

Güncellenecek…

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