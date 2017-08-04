‘TRT çiftliği’: Geçen yıl dış yapımlar için ‘yandaş şirketler’e 753 milyon lira ödendi

Kamu yayıncısı TRT’nin geçen yıl dış yapımlara 753 milyon lira ödediği ortaya çıktı.

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında edindiği resmi verileri paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, TRT’de 6 bin 760 kişinin kadro olarak çalıştığını söyledi.

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Kurumun geçen yılki reklam gelirinin 224 milyon 456 bin 182 lira olduğunu, bunun personel maaşları ve diğer giderler hesaba katıldığında ‘devede kulak’ kaldığını belirten Yarkadaş, “AKP’nin sesi haline gelen TRT, izlenmediği için reklam da alamıyor. Besleme gazeteciler TRT’den para alıyor, AKP adına çığırtkanlık yapıyor. Yükünü ise millet çekiyor” dedi.

CHP’li vekil, TRT’de personelin aylık maaş giderinin 55 milyon olduğunu, bunun yılda 660 milyon lirayı bulduğunu bildirdi. Yarkadaş, dış yapımlara harcanan paraya “Personele 660 milyon lira maaş veriyor; yaklaşık yedi bin kişi çalıştırıyorsunuz ama bütün işleri dış yapımlara veriyorsunuz” sözleriyle tepki gösterdi.

Halktan alınan vergi

CHP’li vekilin verdiği bilgiye göre TRT’ye geçen yıl gelir olarak elektrik payından 793 milyon 428 bin 122 lira, bandrolden 962 milyon 145 bin 091 lira, faizden ise 15 milyon 626 bin 483 lira aktarıldı.

Yarkadaş, toplamda 1 milyar 771 milyo 199 bin 696 liralık kamusal katkının ‘yandaşlara aktarıldığını’ söyledi.

CHP’li vekil, şu eleştirilerde bulundu: “AKP’li gazeteci ve işadamlarının prodüksiyon şirketleri TRT’yi adeta yağmalıyor. İzlenmeyen ya da çekilip çekilmediği dahi belli olmayan yapımlara milyonlar ödeniyor. Yedi bin personeli olan kurum, AKP’nin arpalığına dönmüş durumda. Bu şirketler, yedi bin kişinin yapamadığı hangi programlara imza attılar da bu parayı aldılar?”

‘Şirketleri açıklayacağız’

Yarkadaş, Danıştay’a dava açtıklarını, bunun sonucunda cep telefonlarından alınan bandrol vergilerinin iptal ettirildiğini söyleyerek “TRT buna rağmen halktan 224 milyon lira tahsil etti ve etmeye de devam ediyor” dedi.

TRT’nin bu parayı iade etmesi gerektiğini aktaran Yarkadaş, kurumdan hangi şirketlere iş yaptırıldığını da açıklayacakları bilgisini verdi.