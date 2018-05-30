TRT çalışanlarında ‘ince korku’: Hedefte olmak üzücü, tedirginiz

TRT çalışanları, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce’nin iddialarının ardından, kurumda görevli meslektaşlarına yönelik tepkileri protesto etti.

TRT Genel Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen TRT Şube Başkanı Fatih Adem Gençbay, son günlerde seçim meydanlarında ağırlıklı olarak TRT’nin konuşuluyor olmasının, çalışanlarını derinden üzdüğünü ifade ederek şunları söyledi: “TRT Kurumu, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Eksikleri olabilir, eleştirilebilir. Ancak, TRT üzerinden başlayan tartışmalar artık biz kurum çalışanlarını ciddi anlamda tedirgin etmektedir.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan değerli isimlere buradan seslenmek istiyoruz; TRT Kurumunu ve bizleri, lütfen kendinize seçim malzemesi yapmayın. TRT’nin sürekli hedefte olması, bizim çalışmalarımızı olumsuz yönde etkilemektedir.”

Gençbay, “Sahada görev yapan TRT çalışanları bu durumdan tedirgin. Bizler daha büyük provokatif eylemlerden endişe duyarak çalışıyoruz artık” diye konuştu.

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Siyasilere de seslenen Gençbay, “Meydanları dolduran seçmenler, sizin projelerinizi, fikirlerinizi dinlemeye geliyorlar. Bizim düşüncemize göre, TRT üzerinden yaşanan tartışmalar, gerginlikler, seçmen kitlesinde de artık bıkkınlık oluşturdu” dedi.

Ne olmuştu?

CHP, İnce’yi cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğini 4 Mayıs günü açıklamıştı. İnce adaylık açıklamasından sonraki Yalova mitingini ‘görmeyen’ TRT’ye, “Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur” diye seslenmişti.

CHP’nin yaptığı çalışmada, İnce’nin adaylığının netleştiği dönemden 25 Mayıs’a kadar TRT Haber’de AKP ile MHP’ye 31 saat 24 dakika 59 saniye, CHP’ye ise 3 saat 38 dakika 26 saniye yer verildiği, bu tarihlerde İYİ Parti’ye 9 dakika 30 saniye ayrıldı. Saadet Partisi ve HDP’ye hiç yer vermediği öne sürülmüştü.

Bu durumu mitinglerde sıklıkla dile getiren İnce, TRT yayınlarındaki dengesizliğin cumhurbaşkanı adayları arasında da görüldüğünü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yayınlarda kendisine kıyasla çok daha fazla yer aldığını kaydetmişti.

TRT ise internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir haftada İnce’yi 125 dakika canlı olarak ekrana getirdiklerini bildirmiş, kanal, Erdoğan’ın adaylığının da ‘farklı bir kimlik’ olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Kanala yapılan suçlamaların tehdit boyutuna vardığını belirten kurum yönetimi “Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız” yorumunu yapmıştı.

İnce ise son olarak “TRT, tarafsız olduğunu anlatmaya çabaladığı açıklamasında, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış” demişti.