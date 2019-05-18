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Yaramazlara biraz batar!

TRT çalışanları ‘sürgün’ü protesto etti

TRT çalışanları, geçen hafta açıklanan ‘istihdam fazlası personel (İFP)’ adı altındaki 169 kişilik ‘sürgün’ listesini protesto etti. İstanbul Radyo binası önünde dün bir basın açıklaması yapan çalışanlar, “TRT halkındır halkın kalacak, Reddediyoruz, Özerk TRT, Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları atarak bina içindeki arkadaşlarını dışarıya davet etti.

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel’in haberine göre, basın açıklamasında istihdam fazlası personel listelerini reddettiklerini ifade eden çalışanlar, önce atıl bırakılmaya çalışıldıklarını, şimdi de uzaklaştırıldıklarını söyleyerek TRT’nin yeniden kamu yayıncılığına dönmesini talep etti.

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TRT’nin uzun yıllar çalışan personeline “Artık sana ihtiyacım yok” dediğini belirten çalışanlar, “Tüm bunlar Temmuz 2018’de çıkarılan bir yıl süreli KHK çerçevesinde yapılıyor, kurum bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. 169 çalışanın içinde bulunduğu ‘İlk İFP Listesi’ açıklandı. ‘İlk İFP Listesi’ diyoruz, çünkü devamının geleceğinden endişe ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Çalışanların açıklamasında ayrıca, istihdam fazlası personel adı verilen listede yer alan çalışanların istihdam fazlası olarak Devlet Personel Başkanlığı havuzuna gönderildikleri belirtildi. 

TRT bünyesinde başlayan bu değişimin TRT ile kalmayacağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi çalışan diğer kamu emekçilerini de tehdit edeceğini belirten TRT çalışanları, “TRT’ye ve emekçilerine sahip çıkmak, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmak demek. TRT hepimizin. Öyle de kalsın istiyoruz” dedi.

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Haber-Sen Genel Başkanı Musa Özdemir,  geçen hafta yaptığı açıklamada, ‘istihdam fazlası olduğu gerekçesiyle 169 personel başka kurumlara gönderilirken AA’dan 280 kişinin TRT’de işe alındığını’ belirtmişti.

169 TRT çalışanına ‘sürgün’

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