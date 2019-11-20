TRT bir yılda 92 milyon lira zarar etti, kârı yüzde 98 eridi

Kamu yayıncısı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) kârı bir yılda yüzde 98 azaldı.

Fotoğraf: mapio.net

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu İşletmeleri Raporu 2018 geçen günlerde yayınlandı. Raporda, kamu kurumlarının mali tablolarına da yer verildi.

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Rapora göre TRT’nin 2018’daki ‘faaliyet zararı’ 92.1 milyon lira olarak kayda geçti. Bu rakam 2016’da 196.5, 2017’de ise 435.2 milyondu.

TRT’nin dönem karı da azaldı. Buna göre 2018’de kurumun karı 10.6 milyon lira olarak kayda geçti. TRT 2016’da 252.2, 2017’de ise 565.3 milyon lira kar etmişti. Bu da kurumun karının bir yılda yüzde 98.1 oranında azaldığını ortaya koydu.

Öte yandan, TRT’deki personel sayısında da dikkat geçen bir düşüş var. Rapora göre TRT’nin 2016’da 7 bin 68, 2017’de 7 bin 137 personeli vardı. Bu sayı, yüzde 25.7’lik bir düşüşle 2018’de 5 bin 303’e geriledi.