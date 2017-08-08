TRT bandrolü ‘kazandırıyor’: Cep telefonunda oran yüzde 10’a çıkarıldı

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Cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranı yüzde 6’dan yüzde 10’a çıkarıldı.

Bandrole tabi cihazların TRT bandrol oranları yeniden belirlendi. Cep telefonu ithalatında TRT bandrol oranı yüzde 6 ve yüzde 7’den yüzde 10’a çıkarıldı.

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Resmi Gazete’de yer alan bakanlar kurulu kararına göre, geçen yılki kararda sadece ‘dahili tünerle radyo ve TV yayınlarını alabilen’ cep telefonları kapsam dahilinde yer alırken, bugünkü kararla kapsam ‘cep telefonları’ olarak genişletildi.

Kararla, bilgisayar ve tablette bandrol oranları yüzde 2 olarak belirlendi.

Geçen yılki kararda, internet üzerinden radyo ve televizyon izlenebilen tüm cihazlara TRT bandrolü alma şartı getirildi.

Bu kapsamda, internete bağlanan cep telefonları yüzde 6 ve 7 oranında, tablet ve bilgisayarlar da yüzde 2 ve 3 oranında TRT bandrolü uygulamasına tabi tutulmuştu.