TRT arşivinden Meclis’in açılışı: Okuldan sıra, kahvehaneden gaz lambası

SON HABERLER
‘Corona’ günlüğü | Almanya’da can kaybı 215 artışla 5 bin 94’e yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Hesap: 31 şehir hastanesinin kamuya maliyeti 142 milyar dolar
31 şehir hastanesine Hazine tarafından verilen garantilerin toplam 142 milyar dolar olduğu hesaplandı.
Ziya Selçuk: Okulların açılışı için eylül-ekim ayları ağır basıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kesin kararı gelişmelere göre alacaklarının altını çizerek, okulların açılışı için eylül ve ekim aylarının ağır bastığını söyledi.
1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak: Pencerelerden marş okunacak
DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medya üzerinden yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’ ile kutlayacaklarını açıkladı. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta işçiler kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında bir araya gelemeyecek.