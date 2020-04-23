TRT arşivinden Meclis’in açılışı: Okuldan sıra, kahvehaneden gaz lambası

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medya üzerinden yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’ ile kutlayacaklarını açıkladı. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta işçiler kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında bir araya gelemeyecek.