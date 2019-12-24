TRT: AKP, Libya’ya asker gönderme tezkeresi üzerinde çalışıyor

Libya’nın, başkent Trablus ve Misrata gibi batı bölgesindeki kentlerini elinde bulunduran uluslararası tanınmış hükümeti ile Türkiye arasında yapılan güvenlik anlaşmasının ardından Libya’ya asker gönderilmesinin yolunu açacak tezkerenin yeni yılda TBMM’ye gelmesinin beklendiği bildiriliyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

TRT Haber’in internet sitesinde yer alan haberde, “Libya’ya asker göndermenin yolunu açacak tezkere üzerinde çalışılıyor. Yeni yılda meclisin ilk mesai konularından birinin Libya tezkeresi olması bekleniyor” dendi.

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Haberde, konunun, AKP Merkez Karar ve Yönetim kurulu (MYK) toplantısında da gündeme geldiği, konunun enine boyuna değerlendirildiği ve TBMM’de dün kabul edilen güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmasının içinde Libya’ya asker gönderilmesiyle ilgili hususların da yer almasına ilişkin görüşlerin ifade edildiği belirtildi.

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, 21 Aralık’ta 125’e karşı 269 oyla kabul edilmişti. Mutabakat muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.