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Yaramazlara biraz batar!

Tropik hayvanlarına el konan kadın: Yasağı bilmiyordum; çocuğum gibi hepsi, üzüntüden altı kilo verdim

İstanbul’da, polis operasyonuyla el konan tropik hayvanların sahibi Tutku Filizli, “Yasak olduğunu bilmiyordum. Çocuğum gibi hepsi, üzüntüden altı kilo verdim” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bakırköy’de düzenlenen operasyonda çöl ve nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, iki metre uzunluğunda albino beyaz boa yılanı, piton yılanı, boğa kurbağası, iki mavi dilli kertenkele, üç yavru tarantulaya el konmuştu.

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Koruma altına alınan 12 hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

Annesi ve kardeşi ile yaşadığı evinde altı  yıldır yasak olduğunu bilmeden bu hayvanları beslediğini belirten Filizli şunları anlattı: “Hepsi benim çocuklarım. Altı senedir benimleydiler. Yurt dışında erasmus programında evinde kaldığım arkadaşımda yüzlerce vardı. Çok güzeller, benim de olması lazım diye düşündüm. Döndüğümde internette araştırırken bir Facebook grubu buldum. Orada ilanlar vardı. Satın aldım. Aynı kedi köpek alır gibi. Yasak olduğunu bilmiyordum çünkü herkes besliyor. Bunlar filmlerde oynuyorlar, dizilerde oynuyorlar. Ben bunları veterinere götürüyordum, rutin kontrollerini yaptırıyordum ağız bakımı tırnak bakımı gibi. Yasak diye bir şey demediler.”

Beslediği hayvanları satmadığını belirten genç kadın, hayvanlarının ekipler tarafından alınmasından ardından çok üzgün olduğunu dile getirerek “Ben çocuklarımdan çok zor ayrıldım, bir haftada 6 kilo verdim” dedi.

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Komşu: Sürekli sesler geliyordu

Operasyondan sonra üst katında kaçak beslenen hayvanlar olduğunu öğrenen bir apartman sakini ise şunları söyledi: “Üst katımızda çok yabani hayvan var. Ben bilmiyordum. Kaçakçılık Şube’den geldiler. O zaman öğrendim. Zaten aşırı gürültü oluyordu ve sürekli sesler geliyordu. Üst katımda hala onlarla yaşıyor muyum bilmiyorum. Gerçekten çok tedirginim bu apartmanda oturmak istemiyorum artık”.

Piton, sakallı ejder, bebek tarantula… İstanbul’da tropik hayvan satışına polis operasyonu 

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