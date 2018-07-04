‘Troller beni hedef aldı’ diyen Laçin: Örgütlü saldırı var

Twitter paylaşımı sonrası hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, kendisine yönelik örgütlü bir saldırı olduğunu söyledi.

Laçin, çocuk istismarı suçlularına idam tartışmaları gündemdekini yerinin korurken, 3 Temmuz’da Twitter’dan “İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı” diye yazmıştı. Oyuncu, mesajından sonra bazı kesimlerce hedefe konmuş, peşi sıra hakkında ‘halkın dini değerlerini aşağılama’ suçlamasıyla başlatılmıştı.

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Bianet’ten Halut Kalafat’a konuşan Laçin, soruşturmayı kendisine atılan tweet’lerden öğrendiğini ifade etti.

Laçin şunları dile getirdi: “Asıl niyetleri idam cezasını getirmek. İdama karşı çıkanları hedef göstererek halkı galeyana getirmek amaçları. Tweet’i öğleye doğru attım. Asıl saldırı akşam saatlerinde başlamış. Birtakım troll hesaplar beni hedef göstermiş.”

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Oyuncu, kendisine karşı yürütülenin örgütlü bir saldırı saldırı olduğunu, halkın galeyana getirildiğini belirterek şikayetçi olacağını anlattı.

Laçin, “Sadece dini değerlere değil, insanların tüm değerlerine dikkat ederim. İslamiyet’i aşağılama gibi bir anlamı yok yazdığım mesajın. Net biçimde idamın çözüm olmayacağını söylüyorum orada” dedi.