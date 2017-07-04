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‘Trol’ araştırması: Empati seviyeleri düşük, psikopatlık ve sadizm seviyeleri yüksek

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Avustralya’da internet ‘trol’leri üzerine bir araştırma yapıldı.

Görsel: Reuters

Independent’in aktardığı Science Direct’in çalışmasına göre, ‘trol’lerin psikopatlık, sadizm ve empati seviyeleri incelendi.

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Yüzde 63’ü kadın, yüzde 37’si erkek, yüzde biri de diğer olan toplam 415 kişinin katıldığı araştırmanın yaş ortalaması 23.37.

Araştırmanın özet kısmında, ‘trol’lüğün internet üzerinden yaşanan, olumsuz psikolojik dışavurumlara sahip bir antisosyal davranış olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre erkekler ‘trol’lüğe kadınlara göre daha yatkınken ‘trol’lerin psikopatlık ve sadizm seviyeleri daha yüksek, empati seviyeleri daha düşük çıktı.

Çalışmaya göre ‘trol’ler kurbanlarının duygusal acılarını stratejik olarak düşünebiliyorlar ve bu şekilde yalnızca internet üzerindeki tartışmaları değil, insanların duygularını da kolayca manipüle edebiliyorlar.

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