Trol ağına kafatası takıldı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından her ay yapılan dip trol örneklemesi çalışması sırasında trol ağlarına insan kafatası takıldı. Kafatası, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre fakültede görevli ekip, Antalya’da, Aksu Çayı’nın çıkışında deniz dibi trol örneklemesi yaparken ağı teknenin güvertesine çektiğinde insan kafatasını fark etti.

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Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval şunları söyledi: “13 Eylül akşamı Aksu çayı önlerinde rutin dip trol çalışmamızı yaptık. Trol ağını güverteye aldığımızda bizi çok şaşırtan ve üzen bir olayla karşılaştık. Ağın içinde uzun yıllardır denizde var olduğunu tahmin ettiğimiz insan kafatasıyla karşılaştık. Bu bir adli vaka olduğu için sefer sonunda konuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na intikal ettirerek bulduğumuz insan kafatasını teslim ettik.”