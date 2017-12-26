Trichloroethylene: Tuzla’ya kabus yaşatan madde ağır kanserojen

İstanbul’un Tuzla ilçesinde 97 kişinin hastaneye başvurmasına, on binlerce kişinin de ağır kokuyla kabus gibi bir gece geçirmesine neden olan maddelerden biri olduğu saptanan ‘trichloroethylene’ kanserojen.

Trichloroethylene maddesi tekstil ve metal sektöründe boya çözücü olarak kullanılıyor.

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ABD Toksik Maddeler ve Hastalıklar Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre bu maddenin maruz kalma dozuna bağlı olarak kanser yaptığına yönelik kuvvetli bulgular var. Madde, böbrek kanseri başta olmak üzere karaciğer kanseri ve ‘kötü huylu lemfoma’ rahatsızlığına neden olabiliyor.

Maddeye kısa süreli maruz kalındığında baş ağrısı, baş dönmesi ve uyku haline belirtileri ortaya çıkıyor.

Maddeye maruz kalan hamilelerde düşük yapma, düşük doğum ağırlığı, çocuklarda merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları, kronik kalp sorunları görülmüş.

Maddeye maruz bırakılan farelerde böbrek ve karaciğer kanserinde ciddi artışlar gözlenmiş.

Teşkilatın internet sitesinde, bu tip ürünleri kullanan fabrikalardan sızıntı olabileceği belirtilerek çevrede yaşayan çocukların çamurda oynamasının engellenmesi isteniyor.

Maddenin toprağa kolay işlemediği, ancak havaya hızla karışabileceği özellikle vurgulanıyor.