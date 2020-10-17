Tribüne belirli oranda seyirci alınabilir: Bakanlık ve Bilim Kurulu ‘onay’ı bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, statlara alınacak seyirci sayısının artırılması yönünde girişimde bulunulduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre İstanbul’daki bir etkinlikte gazetecilere konuşan Özdemir, localara yüzde 50 oranında seyirci alınabildiğini, takımların statlarda normal tribünlere de belirli oranda seyirci alınmasını istediğini kaydetti.

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TFF başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yüzde 10, 20, 30 olabilir. Bunun için gerekli girişimlerde bulunduk. Sağ olsun tekrar teşekkür ediyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı da bizle beraber bu girişimlerde bulunuyor. İnşallah en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’ndan bir ışık alabilirsek seyirci kapasitesini arttırarak uygulamaya çalışacağız.”

Özdemir, 16 Mayıs 2021’de tüm ligleri bitirmek istediklerini belirterek maçların çok sık oynandığını, takvimin sıkışık olduğunu dile getirdi.

TFF başkanı, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor’un Avrupa maçlarında sahalarında oynayacakları müsabakalara seyirci alınabilmesi için TFF’ye yazılı başvuru yaptıklarını belirtti. Özdemir, bu konuda bakanlıkla görüşülerek karar verileceğini dile getirdi.