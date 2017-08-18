‘Tribün operasyonu’na yanıt Twitter’dan: Örgüt üyesi değil arma sevdalıyız 

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Eskişehirspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalindeki olaylarla ilgili başlatılan operasyon sosyal medyada da yankı buldu.

Antalya başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında 72 kişi hakkında ‘örgüt üyeliği’nden gözaltı kararı çıktı, 55 taraftar gözaltında.

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Taraftarlar ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ ve ‘kamu malına zarar vermek’le suçlanıyor.

Operasyon hakkkında Göztepe taraftarlarının Twitter’da başlattığı ve Türkiye gündemi listesinde ilk sıraya yerleşen #GöztepeTribünüFişleniyor etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Göztepe örgüt değil Gençlik ve Spor Kulübüdür bizlerde örgüt üyesi değil taraftarlarıyız #GöztepeTaraftarıFişleniyor pic.twitter.com/irZVpbclwh — GözGöz TV (@GozGozTv) 18 Ağustos 2017

Göztepe tribünleri üzerinden tüm tribünlere gözdağı veriliyor! #GöztepeTaraftarıFişleniyor pic.twitter.com/LNxj49mcxH — Göztepe GK (@GoztepeGK) 18 Ağustos 2017

Sahaya girip bıçak atan konyalılar serbest ama meşale yakan göztepeliler örgüt kurmakla suçlanıyor.Omuz omuzayız#GöztepeTaraftarıFişleniyor — çArşı Ankara (@cArsi__Ankara) 18 Ağustos 2017

Meşale tribünün ruhudur. Meşale yakanlara örgüt muamelesi yapanların karşısında, Göztepe tribününün yanındayız!#GöztepeTaraftarıFişleniyor pic.twitter.com/nTN5qfBvAk — Sivasspor (@SivassporFan) 18 Ağustos 2017

Bizi hep armaya olan sevdamızdan bildiler ve hep öyle bilecekler! #GöztepeTaraftarıFişleniyor — çArşı (@forzabesiktas) 18 Ağustos 2017

Kurtuluş yok tek başına! #GöztepeTaraftarıFişleniyor — Vamos Bien (@Vamos_Bien) 18 Ağustos 2017

İzmir’in dağlarında çiçekler açar, Ata’nın evlatları birbirine sahip çıkar.#GöztepeTaraftarıFişleniyor Yalnız değilsiniz. — ÜNİ-GÜÇ | ANKARAGÜCÜ (@uniguc1910) 18 Ağustos 2017

Sahaya giren, emanet atan yobaz konyalıları ne yapacaksınız ? Aa pardon onlarla aynı seccadenin hokkabazısınız #GöztepeTaraftarıFişleniyor — Mahallenin Mösyösü (@YiTu35) 18 Ağustos 2017

Örgüt Üyesi derken?

Sahaya inen satırlı, bıçaklı 2 Bin Konyalı ile aynı örgütten mi yani?#GöztepeTaraftarıFişleniyor — Yılmaz Kalem (@YilmazKalem_) 18 Ağustos 2017

Kimsenin burnunun kanamadığı yara almadığı maçtaki insanlar örgüt değildir .

Terörist değiliz Göztepeliyiz #GöztepeTaraftarıFişleniyor — Göztepeliler.com (@Goztepelilercom) 18 Ağustos 2017

Bizler örgüt değil “Göztepe’ye Adanmış Gerçek Sevdalarız”.#GöztepeTaraftarıFişleniyor pic.twitter.com/rOAsJKfNVV — Göztepe TV (@wwwgoztepetvcom) 18 Ağustos 2017

Tribünlerden elinizi çekin!

SESSİZ KALMA!#GöztepeTaraftarıFişleniyor — çArşı Adana (@cArsiAdana_) 18 Ağustos 2017

7 Mayıs 2011 de TEKSAS’a yapılan operasyon Göztepeye yapılıyor.

UYUMA ANADOLU! #GöztepeTaraftarıFişleniyor pic.twitter.com/wvkXpNqgIr — TİMSAHLAR ULTRAS (@TimsahlarUltras) 18 Ağustos 2017

BUGÜN ONLAR YARIN BİZLER! SAYAHA GİREN 2000 KONYASPORLU TARAFTARDA ŞAFAK OPERASYONLARI İLE GÖZALTINA ALINACAK MI#GöztepeTaraftarıFişleniyor — YEK BAŞKAN (@YekBaskan) 18 Ağustos 2017

Sevdaya yasak koyanın dünyada yeri olmaz ! #GöztepeTaraftarıFişleniyor — Tam35 (@YoyenSamet) 18 Ağustos 2017

Örgüt üyesi demeyin nolur zorumuza gidiyor, #Göztepe Sevdalısı diyin..#GöztepeTaraftarıFişleniyor — Veli Uğur Cüce (@vuc1925) 18 Ağustos 2017

Bu ülkede hiç bir zaman tribünlerden örgütçü çıkmaz. Savunup bağlı oldukları tek şey takımlarıdır.#GöztepeTaraftarıFişleniyor — Arka Beşli (@ArkaBesliForum) 18 Ağustos 2017

Örgüt Üyesi de nedir?

Sahaya inen 2Bin Konyalı ile aynı örgütten miyiz?#GöztepeTaraftarıFişleniyor — Veli Uğur Cüce (@vuc1925) 18 Ağustos 2017