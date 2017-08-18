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‘Tribün operasyonu’na yanıt Twitter’dan: Örgüt üyesi değil arma sevdalıyız 

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Eskişehirspor ile Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalindeki olaylarla ilgili başlatılan operasyon sosyal medyada da yankı buldu.

Fotoğraf: DHA

Antalya başsavcılığının yürüttüğü operasyon kapsamında 72 kişi hakkında ‘örgüt üyeliği’nden gözaltı kararı çıktı, 55 taraftar gözaltında.

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Taraftarlar ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ ve ‘kamu malına zarar vermek’le suçlanıyor.

Operasyon hakkkında Göztepe taraftarlarının Twitter’da başlattığı ve Türkiye gündemi listesinde ilk sıraya yerleşen #GöztepeTribünüFişleniyor etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Göztepe-Eskişehir maçına soruşturma: 55 kişi ‘örgüt üyeliği’nden gözaltında

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