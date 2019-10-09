Tresoldi, yaşanan doğa yıkımını Arte Sella’da yeniden inşa ediyor

Edoardo Tresoldi’nin yeni eseri İtalya’nın Trentino Vadisi’nde sergilenmeye başladı. Sanat ve doğayı iç içe değerlendiren bir açık hava müzesi olan Arte Sella’da yer alan eser, mimari ve doğa unsurlarının birlikteliğini göstermeyi amaçlıyor.

Tresoldi’nin Simbosi isimli yerleştirmesi, geçtiğimiz baharda meydana gelen fırtınada zarar görüp kapanan İtalya’daki Trentino Parkı’nın yeniden doğuşunu temsil ediyor.

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Tresoldi eseri şöyle yorumladı: “Bu manzaradaki harabenin karakterini her zaman büyüleyici bulurum, çünkü orası benim ülkemin bir parçası, orası kolektif imgelemde ölmekte olan mimarlık fikrini yansıtıyor… Ben de bu konuya ilgi duyduğumu hissettim. Onu yeniden tanımlayarak, kendi dünyamda, madde dışı, kendi kültürel mirasımdan ve yaratıcı dünyamdan gelen unsurlardan oluşan bir dünyayı yeniden inşa ederek yaptığım şeye sahip olmak istedim.”

Deneyimsel mekan algısına ve bunun peyzaj unsurlarıyla ilişkisine odaklanan Simbiosi, mimari, doğa ve zamansal bir boyut arasında asılı duran 5 metre yüksekliğinde bir tel örgü. Yerçekimine meydan okuyor gibi görünen eser, sanatçının evriminde ilk kez yerel taşların önceliği ile kendi imzasının şeffaflığını birleştirdiği bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

Organik bozulma süreci ile tanımlanan geleneksel bir kalıntının aksine, Simbiosi, formuyla kalıntının yapısını yeniden şekillendiriyor. Bu nedenle eser, kendi estetiği ile birlikte mimari ve doğa unsurları arasındaki kısıtlı bağlantıyı çevreleyen bir peyzajın yeniden yorumlanması olarak tanımlanıyor. Tresoldi ‘harabeyi muzaffer insanlığımızın bir ifadesi olarak değil – anıtsal mimarinin yaptığı gibi – insan kırılganlığının bir ifadesi’ olarak da açıklıyor.

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Designboom’daki habere göre Tresoldi’nin erseriyle birlikte Arte Sella’da; Eduardo Souto De Moura, Kengo Kuma, Michele De Lucchi ve Ettore Sottsass gibi ünlü sanatçıların ve mimarların çalışmaları da görülebiliyor.