Tren kazası anne ve kızlarını ayırdı

Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında yaralanan bir anne, iki kızını kaybetti. Başka bir kadın da 10 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı.

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Kazada hayatını kaybedenlerden bazılarının isimleri netleşti.

DHA’nın haberine göre kazadan sonra Dikmen ailesi, anne Funda Dikmen ve kızları 20 yaşındaki Özgenur ve 12 yaşındaki Gülce’ye ulaşamadı.

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Aile sosyal medyadan duyuru yaparken saatler sonra ölüm haberi geldi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan anneleri Funda Dikmen’le Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki anneannelerine giden Özgenur ve Gülce’nin, dönüş yolundaki kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Anne Funda Dikmen ise yaralı kurtuldu.

Marmara Üniversitesi’nde matematik öğretmenliği okuyan Özgenur ve Çerkezköy 75’inci Yıl Ortaokulu öğrencisi Gülce’nin cenazeleri morgdan alındı. İki kardeşin Uzunköprü’de toprağa verileceği bildirildi.

10 aylık bebek de öldü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine yakınlarını ziyarete giden 28 yaşındaki Derya Kurtuluş, Çorlu’daki evine dönmek üzere bindiği trende 10 aylık kızı Beren’le birlikte hayatını kaybetti.

Kadının bir de üç yaşında Kemal adında bir oğlunun bulunduğu öğrenildi.

Anne ile kızının cenazesi bugün Çorlu Garaj Camii’nde ikindi namazının ardından Vakıflar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kazada Çerkezköy’de TCDD’de 1’nci Bölge Müdürlüğü’nde koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyfi Erbil de yaşamını yitirdi.

Çorlu Devlet Hastanesi’nin morgundan alınan Seyfi Erbil’in cenazesinin, Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.