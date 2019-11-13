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Yaramazlara biraz batar!

Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: İki ölü, bir yaralı

Elazığ’da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza sabah saatlerinde Ataşehir mahallesinde meydana geldi. Malatya- Tatvan seferini yapan ‘22012’ sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.

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Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobili kullanan 45 yaşındaki Yıldırım ve yanındaki 31 yaşındaki Ferdi Akbulut doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

 

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