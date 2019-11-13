Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: İki ölü, bir yaralı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Berat Albayrak’ın ‘Ordu İş Dünyası Buluşması’ programında perşembe günü yaptığı konuşmasının içeriğinde ‘terörist’ ifadesinin geçmediğini, buna rağmen, bazı internet siteleri tarafından ‘Berat Albayrak ‘Ekonomi kötü’ diyen ekonomistlere terörist benzetmesinde bulundu’ başlığı ile haberleştirildiğini belirterek, söz konusu haberlerin gerçekle ‘uzaktan yakından alakası olmadığı’ ifade edildi.