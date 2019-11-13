Tren hemzemin geçitte otomobile çarptı: İki ölü, bir yaralı

Elazığ’da yolcu treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Ataşehir mahallesinde meydana geldi. Malatya- Tatvan seferini yapan ‘22012’ sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı.
Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otomobili kullanan 45 yaşındaki Yıldırım ve yanındaki 31 yaşındaki Ferdi Akbulut doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.