Travolta’nın unutulmaz sahnede dans ettiği zemin açık artırmaya çıkarılıyor

John Travolta’nın ‘Saturday Night Fever’ filminde dans ettiği pist önümüzdeki ay satışa çıkıyor. Fiyat 1,5 milyon dolara varabilir.

70’li yılların disko havasını yansıtan ikonik filmlerinden ‘Saturday Night Fever’ için özel olarak yapılan pist, ritme göre kırmızı, mavi ve sarı renklerini alıyor. 7 metreye 5 metre boyutunda, 250’den fazla ayrı ışık hücresine sahip zemin, filmdeki ünlü sahne için Brooklyn’de küçük bir gece kulübüne yerleştirilmişti.

Reuters’ın haberine göre zemin, 26-28 Haziran tarihleri arasında Los Angeles’ta ‘Profiles in History Hollywood’ isimli açık artırmada satışa çıkarılacak. Satışın 1 ila 1,5 milyon dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

‘Dünyayla paylaşma kararı aldım’

Zeminin şu anki sahibi New York merkezli bir parti planlama firmasının başkan Vito Bruno. İş hayatına sahnenin geçtiği ‘2001 Odyssey’ isimli gece kulübünde başlayan Bruno daha sonra ismi değişen gece kulübünü 2005 yılında kapatmış.

‘Efsanevi’ dans pistini mekan kapanırken yapılan bir açık artırmada satın aldığını söyleyen Bruno, “Dans pisti bir süredir bende. Bu, sinema tarihinin en çok tanınan eşyalarından biri ancak şimdi bunu dünyayla paylaşma kararı aldım” dedi.

Travolta’yı şöhret yapmıştı

‘Saturday Night Fever’, Brooklyn’de işçi sınıfından bir gencin umutsuz hayatından dans ederek çıkmaya çalışmasını konu alıyor. Rolüyle Oscar adayı da olan Travolta, bu filmle dünya çapında bir film yıldızı haline gelmişti.