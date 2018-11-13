‘Translara yer vermeyeceğini’ söyleyen Victoria’s Secret yöneticisi, Rihanna’yı kızdırdı

Amerikalı şarkıcı Rihanna, ‘trans ve büyük beden modeller’e Victoria’s Secret defilesinde hiçbir zaman yer vermeyeceklerini söyleyen yaratıcı yönetmen Ed Razek’i eleştirdi.

Şarkıcı, eylül ayında New York Moda Haftası kapsamında, farklı bedenlerde modellere, hatta Slick Woods gibi hamile modellere yer verdiği bir iç çamaşırı defilesi düzenlemişti.

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Razek, Vogue’e verdiği söyleşide, “Kesinlikle biz transeksüellere şovda yer vermemeliyiz. Çünkü bu şov bir fantezi. 42 dakikalık özel bir eğlence” ifadesini kullanmış, aksi takdirde ‘birilerine yaranmaya çalışmak’la suçlanacaklarını söylemişti.

Yönetmen, tepkiler sonrası özür dilemek zorunda kalmıştı.

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Model Louise O’Reilly’nin Instagram hesabından, “Markaların neden cast direktörlerinin fikirleri konusunda dikkatli olmaları gerektiğine dair ilk örnek” diye yazdı. Rihanna da bu mesajı paylaşarak tepkisini dile getirdi.