Transfobik saldırı iddiası: Aktivist Kıvılcım Arat ve arkadaşına ateş açıldı

Beyoğlu’nda kediler nedeniyle yaşandığı öne sürülen kavgada LGBTİ aktivisti Kıvılcım Arat ve arkadaşı açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Gümüşsuyu mahallesinde Arat’ın yaşandığı apartmanın bahçesinde meydana geldi.

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Mezopotamya Ajansı’na konuşan Arat, bahçelerinde otururken karşı binadaki komşularının kendilerine hakaret ettiğini, tartışma yaşandığını söyledi.

Arat’ın arkadaşı Mehmet Dirlik’in de dahil olduğu tartışmada komşunun ikiliye ateş açtığı bildirildi. Yaralanan Dirlik Şişli Enfal Hastanesi’ne kaldırıldı.

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‘Kavga kediden çıktı’

Hürriyet’ten Çetin Aydın ve Fırat Alkaç’ın haberinde de saldırıyı gerçekleştiren N.B.C.’nin Arat’la aynı binada yaşadığı, Arat’ın bahçedeki kedileri dışarı çıkarmasını istediği belirtildi.

Habere göre bahçenin kendisine ait olduğunu ifade eden N.B.C., önce sopayla Arat’ın üzerine yürüdü. Arat süpürge sapıyla karşılık verdi. N.B.C. daha sonra evden havalı tüfeğini alarak tekrar dışarı çıktı.

N.B.C.’nin iki el ateş etmesi sonucu Dirlik saçma isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

‘Binada travesti istemiyorum’

Arat, darp edildiğini belirterek şunları söyledi: “Aynı komşuyla daha önce de tartışmıştık. Kedileri bahane etti, üzerime saldırdı. Saldırırken ‘Binada travesti istemiyorum’ diye bağırdı. Binada yaşamamı istemiyor, bu nedenle üzerimize silah sıktı.”

Saldırgan gözaltına alınırken iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.