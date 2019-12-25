Trans yolcu şikayet etti, EasyJet ‘Bayanlar ve Baylar’ ifadesini kaldırdı

Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden EasyJet, trans bir yolcunun şikayeti üzerine, uçak içi anonslarında ‘Bayanlar ve Baylar’ ifadesini kullanmaktan vazgeçeceğini açıkladı.

Fotoğraf: Frederick Tubiermont, Unsplash

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, şirket sözcüsü, personele bundan sonra ‘Hepiniz hoş geldiniz’ gibi, ‘kapsayıcı’ ifadeler kullanmasının tavsiye edildiğini söyledi.

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Andi Fugard adlı yolcu, ağustosta paylaştığı mesajla şikayetini dile getirdi. Fugard mesajında, “Sevgili EasyJet, cinsiyet kavramının sadece iki unsurdan oluştuğunun ısrarla üzerine basmak için bir tür rekabet halinde misiniz” sorusunu yönelterek, bu üslupla trans bireylerin yok sayıldığını vurguladı.

Fugard’a ‘çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılığa’ vurgu yapan bir mesajla yanıt veren EasyJet, önerinin değerlendirileceğini açıkladı ve ‘gereğini yaptı’.

Air Canada yasaklamıştı

Kanada ulusal havayolu şirketi Air Canada da karşılama anonslarında yolculara ‘Bayanlar ve Baylar’ diye hitap edilmesini ekim ayında yasaklamıştı. Yetkililer bunun yerine ‘Herkese merhaba’ deneceğini duyurmuştu.