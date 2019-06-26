Trans yağa bakanlık sınırlaması yolda

Sağlık Bakanlığı, kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırması nedeniyle trans yağ kullanım sınırını tüm gıdalar için 100 gramda 2 gramın altına düşürülmesini istedi.

Fotoğraf: Reuters

Hürriyet’in haberine göre gıdalardaki trans yağ miktarını AB uygulamalarına yaklaştıracak bir mevzuat hazırlamayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kuruluşlardan görüş istedi.

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31 Aralık 2019 itibariyle yürürlüğe girecek uygulamaya göre krakerler, kekler, kurabiyeler veya yağların üzerine ‘Trans yağ içermez/Trans yağ yoktur’ ifadesinin yazılabilmesi için üründe bulunan toplam yağın 100 gramda 1 gramdan az olması gerekiyor.

Yine bu düzenlemeye göre bu miktar 2 gramın üzerindeyse vatandaşın kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde ‘Trans yağ bulunur’ ibaresi yazılacak.

Sağlık Bakanlığı: 2 gramın üstüne çıkamasın

Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na trans yağ miktarının hiçbir şekilde yüzde 2’nin üstüne çıkmaması için görüş gönderdi.

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Bakanlık görüş yazısında ‘Tüm gıdalar için endüstriyel trans yağ miktarının 100 gram toplam yağda iki gramın altında kalmasını’ istedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise öneriyi değerlendirmeye aldı.

