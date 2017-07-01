Trans Onur Yürüyüşü de yasaklandı

Taksim’de yarın yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne izin verilmedi.

‘Göç’ temasıyla bu yıl 8’incisi yapılan Trans Onur Haftası kapsamında 2 Temmuz’da saat 17.00’te Taksim Meydanı’nda toplanma çağrısı yapılmıştı.

İstanbul polisi, yürüyüşün valilik tarafından yasaklandığını duyurdu, ilçedeki bazı sokak ve caddelerin trafiğe kapatılacağı bilgisini verdi.

Buna göre 2 Temmuz saat 12.00’den itibaren kapatılacak güzergahlar şöyle: Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi – Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak – Turnacıbaşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) ve Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti.

Valilik geçen haftaki Onur Yürüyüşü’ne de izin vermemiş, polis müdahale etmişti.

Geçen yıl da izin yoktu

Valilik, 19 Haziran 2016’da düzenlenmesi planlanan Trans Onur Yürüyüşü’ne ve 26 Haziran’da düzenlenmesi planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne de izin verilmeyeceğini duyurmuştu.