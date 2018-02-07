Trans mahkumun ardından: Trans aktivist Kıvılcım Arat da ölüm orucuna başladı

Trans kadın aktivist Kıvılcım Arat ölüm orucuna başladığını duyurdu.

Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi’nde kalan trans tutuklu Diren Coşkun, ameliyat başta olmak üzere haklarının engellendiğini belirterek 25 Ocak’ta ölüm orucuna başladığını açıklamıştı.

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Coşkun’un eyleme başladığını duyuran İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesi Arat da ölüm orucuna başladı.

Arat, Coşkun’un ‘ölümün kucağına atıldığını’ belirterek buna engel olabilmenin insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Trans aktivist şunları kaydetti: “Bu utanca ortak olmamak, Diren gibi binlerce mahpus transın sesine soluk olabilmek ve yine Diren’in yaşamla kurduğu bağı güçlendirmek adına, bugün itibariyle ölüm orucuna başladığımı paylaşmak isterim. Diren’in talepleri karşılanana kadar ölüm orucuna devam edeceğimi beyan ederim.”

Arat’ın Twitter hesabından yayınladığı açıklama şöyle: