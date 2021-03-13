Trans kadının yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

İstanbul’da Suriye uyruklu trans kadın A.M.’nin yüzüne kezzap atan 28 yaşındaki Emre Bozkurt tutuklandı.
Bozkurt, İstiklal Caddesi’ndeki Sadri Alışık Sokak’ta 9 Mart’ta evinden çıkan A.M.’ye saldırmış, ardından kaçtığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde gözaltına alınmıştı.
Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemiyle mahkemeye çıkarılan saldırgan, ‘kezzap atma sureti ile kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
Bir gözünü kaybeden A.M.’nin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.