Tramvayda dans eden balerinleri, ‘Çıplak insanlar var’ diyerek polise şikayet etmişler

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla baleyi ‘sokağa’ taşıyan yönetmen Müge Ayyıldız, tramvaydaki bir performans sırasında polisin gelip, “Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz” dediğini söyledi. Ayyıldız, “Ne yaptığımızı anlatınca teşekkür edip gülümseyerek gittiler” diyerek başından geçen ilginç anısını paylaştı.

​Eski gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Ayyıldız ve dokuz dansçı hayatlarında hiç izlememiş insanları baleyle tanıştırmak için yaklaşık üç yıl önce bir proje başlattı.

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Baleyi sokağa taşıdıklarını söyleyen Ayyıldız, “‘Halka sanatı gösterecek neler yapabilirim?’ diye düşündüm. Türkiye’de hiç opera ve bale izlememiş çok insan var. Hiç balerin ya da balet görmemiş insanlara baleyi anlatmak istedim. Kalabalık ortamlara sanatçıları götürerek fotoğraflar çektim” dedi.

‘Projenin devamını su altında çektik‘

Aynı sanatçılarla su altı çekimlerini yaptığını anlatan Ayyıldız, zorlu bir çalışma olduğunu söyledi. Bröveli dalgıç olan ve aynı zamanda su altı fotoğrafçılığı da yapan Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanatçı arkadaşlar da sıcak bakınca su altında da böyle bir çalışma yaptık. Bu çekimler sırasında sanatçıların kostüm değiştirmek ve bir şeyler içmek için kısa molaları oldu. Onlar çok zorlanmadı ama ben beş saate yakın suyun içindeydim. Sürekli dalıp çıkıyordum. Çok güzel bir çalışma oldu.”

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Projeyi engelliler için hazırladığını ve bir sergi açıp gelirini engelliler yararına kullanılacağını belirten Ayyıldız, projeyi önümüzdeki aylarda bitirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.