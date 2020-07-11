Tramvayda çocuğun fotoğrafını çekmekle suçlanan emekli hakim: Özellikle çekmedim, telefonun kamerasını deniyordum

İzmir’de tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafını çekmekle suçlanan emekli hakim M.E.’nin savcılık tarafından serbest bırakıldığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Karşıyaka ilçesinde dün meydana gelen olayda 15 yaşındaki çocuk, fotoğrafını çektiğini belirterek M.E.’ye tepki gösterdi.

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Diğer yolcuların da sesinin yükseltmesi sonrası hakimin telefonuna bakıldı. Sosyal medyada dolaşım giren videoda, M.E.’nin fotoğrafları gösterdiği sırada bir kişinin “Al, çekmişsin işte” dediği duyuldu.

Şikayet sonrası soruşturma başlatılan M.E., ifadesinde şunları söyledi: “Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum.”

İkmalen adliyeye sevk edilen dosyanın incelenmesi sonrası M.E. serbest bırakıldı.