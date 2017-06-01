Tramvay yolundaki namazı bekleyen vatman: Uygun olmadığını anlamış olacak ki, hızlı hareket etti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yol kenarına park eden minibüs sürücüsü, tramvay hattının kenarında namaz kıldı. Tramvayı durdurarak namazın bitmesini bekleyen vatman, “Yerin uygun olmadığını anlamış olacak ki hızlı hareket etti” dedi.

Yalı Caddesi üzerinde aracını park eden minibüs sürücüsü yol kenarındaki tramvay hattı üzerinde namaz kılmaya başladı. Bu sırada seferini yapan tramvay makinisti namaz kılan kişiyi fark ettikten sonra durdu ve yolcularla namazın bitmesini bekledi.

Bu anlar yurttaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, görüntüleri çeken yurttaşın “Aşk olsun” diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

Videoda, namazını tamamlayan sürücünün hızlıca ayağa kalkıp makiniste eliyle teşekkür işareti yaptıktan sonra arabasına bindiği görülüyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu ise Twitter’dan yayınladığı mesajda olaya ‘farklı açı’dan baktı.

Her fırsatta dini siyasete alet edenlerin, İzmir ve Karşıyaka'nın hoşgörüsünden öğreneceği çok şey var. Makiniste teşekkürler.. @gokcebugra pic.twitter.com/NQng8TtD0F — HüseyinMutluAKPINAR (@hmutluakpinar) June 1, 2017

Tramvayı kullanan vatman Aysu Tuna ise şunları söyledi: “Hat üzerinde gittiğim sırada bir kişinin namaz kıldığını fark ettim. Normalde onu sesli olarak ikaz etmemiz gerekiyordu ancak namaz kıldığı için rahatsız etmek istemedim ve uzakça bir bölgede durdum. Durumu hemen tramvay trafiğinin düzenlenmesi için merkeze bildirdim. Yaklaşık üç dakikalık bir bekleyişten sonra da namaz kılan kişi kalktı ve eliyle teşekkür etti. Zaten namaz kıldığı yerin uygun olmadığını kendisi de anlamış olacak ki hızlı hareket etti. Bu anlara tanıklık eden yolcular da herhangi bir tepki göstermedi, anlayışla yaklaştı.”