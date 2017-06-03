Tramvay yolunda namaz kılan Duran: Art niyetim yoktu, kazaya bırakmak istemedim

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde tramvay hattının kenarında namaz kılan Göksel Duran, “Art niyetim yoktu. Namazı kazaya bırakmak istemedim” dedi.

Yalı Caddesi üzerinde seferini yapan tramvay makinisti, tramvay hattının kenarında namaz kılan kişiyi fark ettikten sonra durdu ve yolcularla namazın bitmesini beklemişti.

Vatman olayı “Yerin uygun olmadığını anlamış olacak ki hızlı hareket etti” sözleriyle anlatmıştı.

İHA’ya konuşan Göksel Duran, 25 yaşında olduğunu ve perdecilik yaptığını söyledi.

Duran olayı şöyle anlattı: “Pazarda topun patladığını duyduğum an ailemi topladım. 20-25 dakika geçti, iftarı her türlü açacağımı biliyordum en azından namazımı kılayım dedim. Kazaya bırakmak istemedim. Tabii o anda da arayı hesaplamıştım, tramvayın gidebileceğini düşündüm. Tramvayın geldiğini falan hiçbir şey hissetmedim” dedi.

Art niyeti olmadığını ve tepkilere üzüldüğünü söyleyen Duran, vatmana teşekkür etti: “Namazım bittiği an personel kardeşimle göz göze geldim. Ona ufak bir selam verdim, o da bana gözlerini kırptı. Ona çok teşekkür ediyorum, hakkını helal etsin yolcularla beraber. Allah razı olsun, beni hiç uyarmadı. Nasıl geldiğini bile hissetmedim, raydan ses bile duymadım.”