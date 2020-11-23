Tramvay durağındaki güvenlik görevlisi, biletsiz binmek isteyen kişi tarafından bıçaklandı

Konya’da tramvay durağındaki güvenlik görevlisi, biletsiz geçmek için bariyerlerden atlayan genç tarafından bıçaklandı.
AA’nın haberine göre, merkez Selçuklu ilçesi Otogar Kavşağı’ndaki tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hurşit Külahoğlu (30), bilet atmadan gişelerin yanındaki bariyerden atlayarak tramvaya binmeye çalışan Ömer Ç.’yi (19) uyardı.
İkili arasında tartışma çıktı. Ömer Ç., bıçakla Külahoğlu’nu yaralayarak kaçtı.
Omzundan yaralanan Külahoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ömer Ç, bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.