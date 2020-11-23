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Yaramazlara biraz batar!

Tramvay durağındaki güvenlik görevlisi, biletsiz binmek isteyen kişi tarafından bıçaklandı

Konya’da tramvay durağındaki güvenlik görevlisi, biletsiz geçmek için bariyerlerden atlayan genç tarafından bıçaklandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, merkez Selçuklu ilçesi Otogar Kavşağı’ndaki tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hurşit Külahoğlu (30), bilet atmadan gişelerin yanındaki bariyerden atlayarak tramvaya binmeye çalışan Ömer Ç.’yi (19) uyardı.

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İkili arasında tartışma çıktı. Ömer Ç., bıçakla Külahoğlu’nu yaralayarak kaçtı.

Omzundan yaralanan Külahoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ömer Ç, bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

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