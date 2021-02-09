Boğaziçilileri tehdit eden dekana soruşturma

“Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim” diyerek Boğaziçilileri tehdit eden Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Facebook

Kılıç, Facebook paylaşımında Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘kayyım rektör’ protestoları ve okulun öğrencileri hakkında şunları kaydetti: “Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de. Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim.”

Reklam

Rektörlükten soruşturma

Trakya Üniversitesi’nin resmi internet sitesinde Kılıç’ın paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldığı şu ifadelerle aktarıldı: “Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle, üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”

‘Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir’

Tepkiler üzerine paylaşımını silen Kılıç, ‘yanlış anlaşıldığını’ belirttiği ikinci bir paylaşım yaptı.

Kılıç’ın ikinci paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan ‘Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız’ ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından ard arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir.”

Reklam

İlk paylaşımındaki, “Aklınızın ucundan bile geçirmeyin” cümlesini ‘darbeye zemin hazırlanıyor söylemleri nedeniyle’ kullandığını öne süren Kılıç, “Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz” cümlesinin de ’15 Temmuz gecesiyle bağlantılı olduğunu’ aktardı.

Dekan şöyle devam etti: “Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim. Bu fikirler tamamen şahsi fikirlerim olup mensubu olmakla gurur duyduğum üniversite camiasını bağlamamaktadır.

Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir.”